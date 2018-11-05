وكيل تعليم القليوبية: الدولة تولى اهتماما حقيقيا بذوي الاحتياجات الخاصة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ان كافة أجهزة الدولة المصرية تولى اهتماما حقيقيا بذوى الإحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن وتزامنا مع دعوة الرئيس بإعتبار عام 2019 م عاما للتعليم .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، فى كلمته التى القاها نيابة عنه عاطف سلامة وكيل المديرية خلال افتتاح البطولة الإقليمية لألعاب القوى لمدارس التربية الخاصة (سمعى وذهنى ) والتى تنظمها الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التعليم بالقليوبية على ملاعب ستاد بنها الرياضى برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وتحت اشراف اسلام محمد عبد الفتاح مدير ادارة التربية الخاصة بالمديرية وبحضور الدكتور على عبد رب النبى حنفى استاذ التربية الخاصة بجامعة بنها والتى تشارك فيها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بواقع 72 لاعبا يمثلون 3 محافظات أن كافة اجهزة الوزارة تولى اهتماما فائقا بذوى القدرات الخاصة وتعمل على تعظيم الإهتمام بقدراتهم وإمكاناتهم وتأهيلهم وتوفير الرعاية الملائمة والكافية لهم.

وأشار، إلى أن جهود مديرية التعليم بالقليوبية تتضافر فى هذا الصدد مع كافة الجهود المجتمعية بإعتبار ان تلك القضية تمثل ضرورة قصوى وملحة فى الوقت الراهن وتنفيذا لتوجيهات الرئيس بتحقيق دمجهم في المجتمع وترسيخ أسس التعامل الإيجابي معهم ودمجهم داخل المؤسسات التعليمية.

وقام عاطف سلامة وكيل المديرية ووفدا من منسقى النشاط بالإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بتسليم الجوائز للطلاب الفائزين فى مسابقات الجرى ل 100 و200 متر والوثب الطويل ورمى الجلة.

كما التقى على هامش البطولة بعددا من الطلاب من متحدى الإعاقة واستمع الى رؤاهم ومقترحاتهم فى مجال الإهتمام بتلك الفئة .