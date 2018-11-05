وفد من الأقاف يزور مصابى حادث المنيا.. ويؤكد وحدة أبناء شعب مصر ضد الإرهاب

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زار وفد من علماء وأئمة وواعظات الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس القطاع الدينى، اليوم الاثنين، مصابى حادث المنيا الإرهابى بمستشفى زايد التخصصى، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقال الشيخ طايع- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- "إنه نقل للمصابين تحيات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.. مؤكدا لهم تحريم الأديان لقتل النفس ورفضها لكل أشكال الإرهاب والعنف، وحثها على التسامح والرحمة.. مشددا على أن هذا الحادث الإرهابى يخالف تعاليم الإسلام السمحة وكل القوانين".

وأشار إلى أن وفدا من الكنائس والراهبات كانوا فى استقبال وفد الأوقاف، الذى ضم 15 إماما و5 واعظات، حيث ثمن وفد الكنائس دور الأزهر والأوقاف فى نشر قيم التسامح.

وأضاف الشيخ طايع أن الجانبين أكدا وحدة أبناء الشعب المصرى، وأنهم جميعا على قلب رجل واحد لدحر الإرهاب والفكر المتطرف، كما أكدوا أن هذا النسيج المصرى الفريد هو أكبر حائط صد لأى محاولة بائسة للإرهابين للنيل من سماحة شعب مصر.. وشددوا على أن حادث المنيا حادث فردى مخالف لكل تعاليم الأديان السمحة.

ومن جانبهم، رحبت أسر المصابين ووفد الكنائس والراهبات بزيارة علماء وواعظات الأوقاف، مؤكدين أن تلك الزيارة تؤكد وحدة شعب مصر.