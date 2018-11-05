وفاة اللواء أحمد عبد الحليم أحد أبطال حرب أكتوبر

كتب زكى القاضى

توفى صباح اليوم، اللواء أحمد عبد الحليم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية.

اللواء احمد عبد الحليم، أحد ابطال الجيش الثانى الميدانى فى حرب اكتوبر، وله عدد من المؤلفات الكثيرة.

عمل اللواء أحمد عبد الحليم خلال السنوات الماضية على العمل ضمن منظومة التوعية داخل مؤسسات الدولة، وظهر فى مئات الحلقات التلفزيونية والحوارات الصحفية، حول كافة القضايا المتعلقة بالوطن.