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وفاة اللواء أحمد عبد الحليم أحد أبطال حرب أكتوبر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:54 ص
وفاة اللواء أحمد عبد الحليم أحد أبطال حرب أكتوبر اللواء أحمد عبد الحليم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا
كتب زكى القاضى
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توفى صباح اليوم، اللواء أحمد عبد الحليم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية.
اللواء احمد عبد الحليم، أحد ابطال الجيش الثانى الميدانى فى حرب اكتوبر، وله عدد من المؤلفات الكثيرة.
 
عمل اللواء أحمد عبد الحليم خلال السنوات الماضية على العمل ضمن منظومة التوعية داخل مؤسسات الدولة، وظهر فى مئات الحلقات التلفزيونية والحوارات الصحفية، حول كافة القضايا المتعلقة بالوطن.
 
 

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احمد عبد الحليم

وفاة اللواء احمد عبد الحليم

اكاديمية ناصر

القوات المسلحة

حرب اكتوبر




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عمر ابوهيسة

البقاء لله

اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعه فلقد كان مناره فى كل جوانب الحياه السياسية والاجتماعية ابن قرية الاسدية مركز ابوحماد شرقية

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