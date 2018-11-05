وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور كوبرى كلابشة بأسوان بتكلفة 655 مليون جنيه

كتب رضا حبيشى

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، برفقة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى أعمال تنفيذ محور كوبرى كلابشة على النيل شمال محافظة أسوان، الذى يبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 مترًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 655 مليون جنيه ويشمل عددا من الاعمال الصناعية تبلغ 10 كبارى (كوبرى نيل و 9 كبارى فرعية) بالإضافة إلى 6 أنفاق.

وأكد وزير النقل وفق بيان صحفى أن المشروع تبلغ نسبة تنفيذه 75% ويبدأ عند التقاطع مع الطريق الصحراوي الغربي وينتهي عند التقاطع مع الطريق الزراعى الشرقى (مدخل شرق النيل من الطريق الزراعي الغربي الي الطريق الزراعي الشرقى بطول 7 كم ومدخل غرب النيل من الطريق الصحراوى الغربى إلى الطريق الزراعى الغربى بطول 16 كم).

وخلال الجولة اجتمع الوزير مع العاملين بالمشروع من المهندسين والفنيين، وشدد على أن يكون التنفيذ وفقا لقياسات الجودة العالية وان يتم ضغط وتكثيف العمل والتغلب على كافة المعوقات للانتهاء من هذا المشروع الحيوي الهام فى 30 يونيو المقبل، وأن يتم موافاته بتقارير أسبوعية عن معدلات التنفيذ بالمشروع، لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الصحراوي الشرقي عبر نهر النيل وزيادة المحاور العرضية وربط شرق النيل بغربه فى هذه المنطقة.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك عدد 10 محاور على النيل يتم تنفيذها، وتقوم وزارة النقل بتنفيذ 7 محاور منها وهي (طما مرحلة ثانية و كلابشة وسمالوط وديروط و قوص و دراو والفشن )، لافتا الى أنها ستساهم في الربط بين شبكات الطرق كمحاور عرضية، مما يساعد على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية وزراعية في مناطق كان يصعب الوصول إليها