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وزير النقل: حملة قومية لإزالة المطبات العشوائية على طرق مصر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:13 ص
وزير النقل: حملة قومية لإزالة المطبات العشوائية على طرق مصر جولة وزير النقل بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح
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أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة بصدد إطلاق حملة قومية لإزالة المطبات العشوائية على طرق مصر، وجارى حصر المطبات بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والمحافظات.

وقال وزير النقل فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لأسوان، أن هذه المطبات تمثل خطورة على حياة المواطنين والمسافرين عبر الطرق المختلفة، وتزايد انتشارها بعد عام 2011، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع إزالة هذه المطبات العشوائية سيتم عمل مطبات بديلة بالطرق الفرعية وبشكل حضارى، معلقا محتاجين مساعدة المحافظة لهيئة الطرق أثناء الإزالة.

وأوضح عرفات، أن الهيئة بدأت فى حصر المطبات العشوائية فى طريق الأقصرـ قنا، حيث تم حصر المطبات العشوائية بطريق "أسوان ـ الأقصر" والتى بلغت نحو 140 مطب عشوائى وبدأت الهيئة بإزالتها.

 

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الغني البطراوي

طرق مماثله و اكثر أحتياجا

طريق دمياط رأس البر الشرقي بطول 6ك عليه 60 مطب صناعي عشوائي دون فائده مرجوه واغلبها اقيم بعد سنه 2011

عدد الردود 0

بواسطة:

م مهدى محمد محمد

ياريت ترحمونا

طريق اسكندرية الزراعى للاسف مليان مطبات ويتسبب فى التاخير عن العمل قد يصل لاكثر من ساعة لكثافة السيارات مع التهدية وخصوصا فى الصباح وشكرا

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