وزير الطاقة اللبنانى يعلن انفراج أزمة نقص وقود محطات توليد الكهرباء

بيروت (أ ش أ)

أعلن وزير الطاقة والمياه فى لبنان سيزار أبى خليل، انفراج أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مؤكدا أنه لن يحصل أى انقطاع إضافى للكهرباء، وأنه اعتبارا من اليوم سيتم تفريغ شحنات الوقود الموجودة أمام مصنعى (الذوق والجية) لإنتاج وتوليد الكهرباء، على أن تصل تباعا باقى الشحنات المطلوبة.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها وزير الطاقة اللبنانى، عقب الاجتماع الذى عقده ظهر اليوم مع الرئيس اللبنانى ميشال عون، بقصر بعبدا الجمهورى، وتم خلاله إطلاعه على الحل الذى تم التوصل اليه باستمرار تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالمحروقات من قبل شركة النفط الجزائرية، ومن ثم عدم دخول لبنان فى أزمة إضافية لانقطاع الكهرباء.

وقال الوزير: " وضعت الرئيس بتفاصيل عملية التزود بالمحروقات اللازمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، فى ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وضرورة استكمال الإجراءات التى باشرنا بها فى ضوء مرسوم السلفة المالية عبر قانون فى مجلس النواب ".

وأشار إلى أن الجانب الجزائرى أبدى استعداده الكامل للاستمرار بتزويد لبنان بالمحروقات، وأن الرئيس ميشال عون أعرب عن تقديره للموقف الجزائرى وما ينطوى عليه من حسن النية.

وأضاف الوزير أبى خليل أن رئيس الوزراء سعد الحريرى ثمن بدوره مبادرة شركة النفط الجزائرية (سوناتراك) التى يستورد منها لبنان وقود محطات توليد الكهرباء منذ العام 2005 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.