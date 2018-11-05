وزير الداخلية الفرنسى السابق يفوز بمنصب عمدة "ليون"

باريس (أ ش أ)

فاز وزير الداخلية الفرنسى المستقيل جيرار كولومب بالانتخابات على منصب عمدة مدينة "ليون".

وذكر راديو فرنسا الدولى، اليوم الاثنين، أن كولومب حصل على 41 صوتًا من أصل 73 صوتًا، مؤكدًا امتناع عدد 14 عضوًا عن التصويت، فى حين وجد 10 اقتراعات فارغة.

وأشار إلى أن كولومب قد أعلن قبل عدة أسابيع عن سعيه للحصول على ولاية جديدة على رأس المدينة فى انتخابات عام 2020.

وكان وزير الداخلية الفرنسى السابق قد أعلن استقالته من منصبه فى أكتوبر الماضى، لكنها قوبلت بالرفض من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى دعاه إلى "تكثيف الجهود لخدمة الفرنسيين وتحسين أمنهم"، إلا أنه قبلها بعدما قدمها إليه للمرة الثانية فى غضون 48 ساعة، حيث أوضحت الرئاسة الفرنسية فى بيان أن ماكرون قبل استقالة جيرار كولومب، وطلب من رئيس الوزراء تولى حقيبته بالوكالة بانتظار تعيين خلَف له.

يذكر أن كولوب كان قد شغل منصب رئيس بلدية ليون بين عامى 2001 و2017، واستقال من منصبه، لينضم لحكومة ماكرون بعد فوزه فى انتخابات الرئاسة فى مايو 2017، إلا أنه قدم استقالته لكى يعود إلى ليون التى كان يطمح لاستعادة منصبه القديم فيها رئيسا لبلديتها.