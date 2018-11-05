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وزير الخزانة الأمريكى: النظام الإيرانى سيواجه عزلة مالية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:56 م
وزير الخزانة الأمريكى: النظام الإيرانى سيواجه عزلة مالية روحانى وترامب
رويترز
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أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية اليوم الاثنين بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووى الذى أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "فرض الخزانة لضغوط مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركودا اقتصاديا حتى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار بشكل جذري".

وذكر البيان أن العقوبات تشمل 50 بنكا وكيانات تابعة لها وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.


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