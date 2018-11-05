وزير التربية والتعليم لـ"شباب العالم": صفات القائد تظهر في مرحلة الطفولة

كتبت – دينا الحسينى – بعثة اليوم السابع - تصوير حسين طلال

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إن مصر أطلقت نظاما تعليما جديدا تماما كان حلما خلال منتدى شباب العالم العام الماضي، لكنه تحول إلى واقع يخطو خطواته الأولى مع بدء تطبيقه على مرحلة الحضانة والصف الأول الابتدائي، وسيتم تطبيقه بشكل تدريجي وصولا إلى نهاية المرحلة الثانوية، بهدف تقديم طلاب للمرحلة الجامعية لديهم من المهارات والمعارف ما يمكنهم من تحقيق الريادة في المجالات المختلفة.

وأضاف "شوقي"، خلال كلمته في جلسة "كيف نبني قادة المستقبل؟" المنعقدة اليوم الاثنين، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2018 بقاعة البحر الأحمر، أن صفات القائد تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، وبالتالي فإن تطوير نظام التعليم يستهدف في الأساس اكتشاف مهارات الأطفال بما في ذلك مهارات القيادة، ودمجهم في البرامج الجديدة الخاصة بتنمية هذه المهارات، موضحا أن نظام التعليم القائم حاليا لا يساعد على تنمية المهارات بالشكل المطلوب، لذلك نعمل على تغييره، بحيث يتم اكتشاف ودعم مهارات الطلاب مثل مهارات القيادة والتفكير النقدي والإبداع وغيرها من مهارات المستقبل.

كما أكد الوزير أنه بالنسبة للطلبة الحاليين بالمرحلة الثانوية، والذين لن يستفيدوا من نظام التعليم الجديد، فقد أعدت الوزارة لهم منصة لإدارة المحتوى الإلكتروني للتعليم الأساسي والعالي يمكن للطلاب من خلالها التعرف على الدروس الخاصة بالمواد المختلفة ليس فقط عبر الكتب الدراسية ولكن عبر البحث والسعي إلى المعرفة، لافتا إلى أن أجهزة الحاسب اللوحي (تابلت) التي تقوم الوزارة بتوزيعها على الطلاب تحتوي على أفلام تفاعلية ومصادر علمية موثوقة مرتبطة بالمادة العلمية التي يدرسها الطالب، مؤكدا أن نظام التعليم الجديد سيقضي تماما على الدروس الخصوصية لأن الطلاب لن تكون في حاجة إليها.

كما أشار شوقي إلى أن المنصة تحتوي أيضا على اختبار يمكن من خلاله للطلاب التعرف عما إذا كان استوعب المادة الدراسية، مؤكدا أن بنك المعرفة سيكون متاحا لطلاب المرحلة الثانوية خلال أيام، وأكد أن مصر حققت طفرة في التعليم الإلكتروني، وتسعى لاستغلال التكنولوجيا والأجهزة الحديثة من حواسيب وهواتف، والتي جعلت العالم كله لدى الطالب، لتوجيه الطلاب لاستخدام هذه التكنولوجيا بما ينمي مهاراتهم ومعارفهم ويوسع مداركههم.

ولفت وزير التعليم إلى أن وزارته تعمل على تطوير وتحديث التعليم الفني بنفس الحماس الذي تطور به التعليم العام، قائلا إنه توصل خلال تواجده في ألمانيا قبل أيام لاتفاق على إنشاء وتطبيق منظومة التكنولوجيا التطبيقية لربط التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية التي استحدثتها وزارة التعليم العالي، وتشمل هذه المنظومة نظما لتأهيل المعلمين وإنشاء أكاديمية خاصة بهم، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتنمية مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير فرص العمل لهم في شركات القطاع الخاص، كما تشمل المنظومة تطبيق نظام جودة بمعايير دولية بالتعاون مع المتخصصين في ألمانيا، وكذلك إتاحة فرص التدريب لطلاب التعليم الفنى في مصانع ألمانية.



















































