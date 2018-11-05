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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:49 م
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فى منتدى شباب العالم ..

وزيرة الهجرة تلتقى شقيقتين مصريتين من أشهر عازفى الموسيقى باسكتلندا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:20 م
وزيرة الهجرة تلتقى شقيقتين مصريتين من أشهر عازفى الموسيقى باسكتلندا وزيرة الهجرة مع الشقيقتين
كتب محمود راغب
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التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بسارة ولورا أيوب، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثانية فى مدينة شرم الشيخ.

وسارة ولورا أيوب شقيقتان مصريتان ولدتا فى اسكتلندا وتعلمتا الموسيقى منذ الصغر، حيث درستا فى الكونسرفتوار باسكتلندا والكلية الملكية للموسيقى بلندن، كما تجيدان العزف على آلات الكمان والتشيللو.

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن امتنانها للشقيقتين سارة ولورا أيوب لما تقومن به من إنجاز كبير على مستوى التوزيع الموسيقى فى اسكتلندا، ما يجعلهن نموذجا مصريا متفردا للقوى الناعمة المصرية يساهم فى ترسيخ مفاهيم الفن والموسيقى بالخارج، فقد لمع بريقهما فى عالم الموسيقى العالمية بعد أن لعبتا فى قاعة ألبرت الملكية 2016 وهى أكبر قاعات الموسيقى فى إنجلترا.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال حديثها معهما، على أهمية الدور الذى تلعبه القوى الناعمة فى نشر تعاليم السلام والإخاء وصورة مصر الصحيحة بالخارج، كما تعكس مشاركتهما فى منتدى شباب العالم اهتمام الدولة المصرية لخلق تواصل فاعل مع جميع أبنائها بالخارج، وجعلهم فى مقدمة أولوياتها للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وأفكارهم فى بناء مصر الحديثة.

وفى نفس السياق، أعربت الشقيقتان عن فخرهما بالمشاركة فى منتدى شباب العالم، مشيرتان لرغبتهما فى حضور هذا المنتدى من خلال التعجل فى تسجيل طلب الالتحاق، والذى قوبل بالموافقة على مشاركتيهما بعد أسبوع من التقدم به، كما أكدتا اهتمامها بضرورة أن تعرضا فنهما داخل مصر كما الحال فى أسكتلندا والتعريف به، وهو ما أتاحته لهما المشاركة بمنتدى شباب العالم الذى سيعد سبيلا لذلك.

وللشقيقتين رصيد من الأعمال الفنية الهامة، فقد عزفتا على أكبر المسارح العالمية مثل The Royal Albert Hall,  London Palladium, Glasgow Royal Concert Hall, دار الأوبرا المصرية ومسرح الماركى، كما قامتا بجولة فنية فى الصين وعزفتا فى السفارة المصرية والسويسرية والصينية.

وحصلت سارة ولورا على العديد من الجوائز العالمية منها Young Scots Award وInfinitine Music Award كما ترشحتا لجوائز أخرى عالمية مثل Global Award وClassic Brit Award.

ويجيد الثنائى "أيوب" العديد من أنواع الموسيقى والتى تعكس ثقافتهما المتعددة، بدءا من الموسيقى الكلاسيكية ووصولا إلى التراث الإسكتلندى، مع توزيعات ساحرة لموسيقى البوب والجاز ممتزجة بالألحان الشرقية والمصرية، حتى أصبحتا الشقيقتان "أيوب" واجهة لجيل شاب من الموسيقيين القادرين على احتراف الموسيقى الكلاسيكية وتقديمها بنكهة جديدة تتناسب مع هذا العصر.

 


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