وزارة البيئة: التنوع البيولوجى الضمان الوحيد لاستمرار الحياة على الأرض

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد سلامة، مستشار وزير البيئة، إن مؤتمر التنوع البيولوجي يبدأ يوم 13 نوفمبر الجارى، وحتى 29، فى مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 196 دولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه يتضمن مناقشة سياسات العالم لمدة عامين مقبلين، وكل ما يتعلق بقطاعات الصحة والزراعة والتعدين والصناعة.

فيما أكد الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، خلال اجتماع بوزارة البيئة، أن الحفاظ على التنوع البيولوجي هو السبيل الوحيد لضمان استمرار الحياة على الأرض، مشيرا إلى إنه رغم الشكاوى التى انتشرت خلال الفترة الماضية عن انتشار الثعابين والكلاب، تظل مصر من أقل الدول التى تعانى من تلك الظواهر، قائلا: زيادة المعدلات قد يكون حدث نتيجة خطأ، لكن دول مثل أستراليا، اندونيسيا، الولايات المتحدة تشهد الظواهر نفسها، وهناك طرق معروفة للتعامل معها عالميا.

وأضاف: الحيوانات الضالة ظاهرة موجودة عالميا وتمثل خطر يهدد التنوع البيولوجي، والخلاف بين وزارة الزراعة وجمعيات الرفق بالحيوان، يؤكد ضرورة الوصول إلى اتفاق وسط، رغم أننا نرى أننا نسلك الطرق التى يسلكها.