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واشنطن بوست: إدارة ترامب تستعد لتغييرات هائلة عقب الانتخابات النصفية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:10 م
واشنطن بوست: إدارة ترامب تستعد لتغييرات هائلة عقب الانتخابات النصفية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تستعد لتغييرات هائلة فى فريقها بالأسابيع التى ستعقب الانتخابات النصفية، حيث أصبح مصير عدد من الوزراء وكبار مساعدى البيت الأبيض غير مؤكد بشكل كبير مع توقعات خوض الرئيس ترامب يحمل مخاطر محتملة.

 

وأوضحت الصحيفة، أن بعض المسئولين المحاصرين ومنهم وزير العدل جيف سيشنز من المتوقع أن يتم إقالتهم أو تنحيتهم بشكل فعال من قبل ترامب بعد أشهر من تبادل الاتهامات. وهناك آخرون، مثل وزيرة الأمن الداخلى كريستين نيلسين، ربما يرحلون فى ظل اعتراف متبادل بأن علاقتهم مع الرئيس قد أصبحت شديدة التوتر. ويخطط آخرون للعب أدوار بارزة فى حملة انتخاب ترامب لعام 2020 أو السعى لتولى مناصب بارزة فى القطاع الخاص بعد حوالى عامين فى مناصب حكومية.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن خروج المسئولين فى أعقاب الانتخابات النصفية سيجلب حالة جديدة من عدم اليقين والحراك للبيت الأبيض الذى يغرق بالفعل فى فوضى داخلية. ويشعر كثيرون من المقربين من ترامب بالقلق من أن الإدارة سنتواجه تحديات فى ملء المناصب الشاغرة، لاسيما لو فاز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب واستغلوا صلاحيات المراقبة للتحقيق مع الإدارة وإصدار قرارات استدعاء لكبار المسئولين فيها.

 

بينما يقول البعض إن هذه التحول أمر طبيعى فى أى إدارة ويرون أن أى رحيل لأى مسئول سيمنح الرئيس فرصة لإعادة تشكيل البيت الأبيض.

 


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