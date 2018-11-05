ننشر قرارات وزير المالية بندب عدد من الموظفين بمصلحة الجمارك

كتب - أحمد يعقوب

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بندب عدد من الشاغلين لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية لشغل الوظيفة القيادية بالمستوى الوظيفى مدير عام، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهما أقرب، مع منحهم البدلات المقررة للوظيفة.

وشمل القرار رمضان سعد محمد سعد القماح مدير عام الإدارة العامة للوارد بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، والجرايحى محمود ابراهيم خميس مدير عام الادارة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وعصام محمود عبداللطيف أحمد مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

ونعيم عبده شلبى محمد مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالإدارة المركزية للدعم الإدارى بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

وشمل القرار، ندب أحمد عبدالغنى محمد القرنشاوى مدير عام الإدارة العامة للحركة بالادارة المركزية لجمارك الإسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، وحسام الدين سعد توفيق زغلول مدير عام الإدارة العامة للمناطق اللوجيستية بالإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

وشمل أيضا، حسن جابر حسن عبدالحميد مدير عام الادارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، ومحمد عجمى عبده نصار مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، ومحمد عبد الرحمن ياقوت محمد موسى مدير عام الادارة العامة للمنافذ الجمركية بالادارة المركزية لجمارك الدخيلة بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

وأحمس محمد كامل محمد مدير عام الادارة العامة للشئون الجمركية والايداعات بالادارة المركزية لجمارك الدخيلة بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

وعصام محمد عبدالقادر محمد مدير عام الادارة العامة لجمارك نويبع بالادارة المركزية لجمارك سيناء بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وأمينة حلمى مصطفى احمد مدير عام الادارة العامة لجمارك السيارات بالادارة المركزية لجمارك القاهرة بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، ومحمود عاشور محمد الجبالى مدير عام الادارة العامة للشئون الجمركية والايداعات بالادارة المركزية لجمارك القاهرة بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وبشرى أبو زيد عبدالوهاب أبو زيد مدير عام الادارة العامة للنظم الخاصة بالادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

وجمال عبدالفتاح محمد محمد مدير عام الإدارة العامة لشئون الركاب مبنى رقم (3 ) بالإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة الدولى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، ومحمد السيد عبدالعليم محمد مدير عام الادارة العامة للشئون المالية بالادارة المركزية للدعم الادارى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، والسيد عيسى السيد الصاوى مدير عام الادارة العامة للتحقيقات والتظلمات بالإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بقطاع شئون المصلحة، وسامى عبدالوهاب عبدالغنى محمد مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولى بالإدارة المركزية للتعاون الدولى بقطاع النظم والاجراءات الجمركية، وأحمد إبراهيم شحاته سالم مدير عام الادارة العامة للمكتب الفنى بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئون المصلحة، وإبراهيم مصطفى سعد مصطفى مدير عام الادارة العامة للشئون المالية بالادارة المركزية للخدمات المالية بقطاع الامن والخدمات المالية والادارية .

وعطيات محمد أحمد حسين مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالادارة المركزية لدعم البرامج بقطاع العمليات الجمركية، وعمرو محمد فوزى زكى مدير عام الادارة العامة لشئون العاملين بالادارة المركزية للموارد البشرية بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات ونبيل رفاعى عبدالحميد رفاعى مدير عام الادارة العامة للعمالة والتعيينات بالادارة المركزية للموارد البشرية بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات.

ويُندب كل من من العاملين بالمستوى الوظيفى الاولى (أ ) التخصصية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية لشغل الوظيفة القيادية بالمستوى الوظيفى مدير عام الموضحة قرين كل منهما بالمصلحة ، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة ، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهم أقرب ، مع منحهما البدلات المقررة للوظيفة وهما قدرى هابيل فرج قلقه مدير عام الادارة العامة للمنافذ الجمركية بالادارة المركزية لجمارك الاسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، وأشرف عبدالعزيز محمد محمد مدير عام الادارة العامة للسيارات بالادارة المركزية لجمارك الاسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.