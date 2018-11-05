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نص كلمة السيسي أثناء مشاركته فى "نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية"

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:41 م
نص كلمة السيسي أثناء مشاركته فى "نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان
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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقديره تجاه الجهد الذى بذله المشاركين فى نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية"، والذى عقد ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

 

وقال الرئيس السيسي:" شكراً جزيلاً وأسمحوا لى أن أوجه لكم جميعاً التحية والتقدير مرة تانية أو مرة ثالثة أسجل كل التقدير للجهد المبذول فى هذه النماذج التى اعتبرها فرصة للقائمين على العمل الفعلى أن يستفيدوا من النقاش ومن ورقات العمل التى تقدمت ومن البيان الختامى الذى تم إصداره واللى سمعنا تفاصيله حالياً".

 

واستكمل الرئيس السيسى، :"أسمحوا لى أن هذه الوثيقة أو البيان الختامى والتوصيات الصادرة عنه أننا نرسل هذه الوثيقة  بالتوصيات الصادرة عنها إلى الاتحاد الإفريقى و جامعة الدول العربية وإلى وزارة الخارجية المصرية باعتبرها قائمة أو أنها جهة معنية بالإعداد لتولى مصر قيادة الاتحاد الإفريقى خلال العام القادم..مرة تانية بقول ليكم جهدا مشكور وكل التقدير والاحترام للجهد اللى أنتم بذلتموه خلال هذه الجلسة والجلسات السابقة ..شكراً جزيلاً".


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