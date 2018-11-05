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ميدفيديف: سياسة الحمائية التى تنتهجها الولايات المتحدة ستضرها

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:43 م
ميدفيديف: سياسة الحمائية التى تنتهجها الولايات المتحدة ستضرها رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف، إن سياسة الحمائية التى باتت تنتهجها الولايات المتحدة فى التجارة الخارجية ستضر واشنطن نفسها.
ولفت ميدفيديف، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر إلكترونى على هامش افتتاح معرض الصين الدولى للاستيراد بمدينة شنجهاى، إلى التدابير التي اتخذها البيت الأبيض مؤخرا لـ"خنق المنافسة" في الأسواق العالمية وفرض تحكمات صارة على نظام التبادل الحر للسلع والخدمات، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية "تاس".
وقال : "هذه تسمَّى حمائية،حينما تحاول بعض الدول فصل نفسها عن الدول الأخرى ويتبع عدد من الدول هذه السياسة، أكبرهم الولايات المتحدة، التي تفرض قيودا وتعريفات متنوعة على الصين والاتحاد الأوروبي وبلدنا"، مضيفا: "في النهاية، انني متأكد من أن الاقتصاد الأمريكي سيتأثر بذلك ".
وتابع المسئول الروسي، أن تلك السياسة تؤثر سلبا على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، داعيا للحفاظ على نظام منظمة التجارة العالمية وتطويره وإصلاحه في بعض الحالات .


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