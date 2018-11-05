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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:29 م
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موجات برق شديدة تضىء سماء الكويت وسط أمطار غزيرة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:46 م
موجات برق شديدة تضىء سماء الكويت وسط أمطار غزيرة برق
أ ش أ
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 شهدت االكويت مساء اليوم الاثنين، صواعق برقية شديدة اضاءت سماءها، وسط أمطار غزيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى تكدسات مرورية كبيرة على الطرق السريعة والرئيسية، خاصة فى ظل انخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى بعض المناطق، وما صاحبه من رياح شديدة.

ومن جانبها، أهابت وزارة الداخلية الكويتية، قائدى السيارات بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة جراء موجة الطقس السيىء، والعمل على ترك مسافات بين السيارات وبعضها البعض، وعدم استخدام المكابح بشكل مفاجىء، لعدم انزلاق السيارات بسبب كثرة مياه الأمطار.

 

 


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