video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية صلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الإخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، ويأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.



أولاً: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى: 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجر 4:43   ص
 
الظهر 11:39 ص
 
العصر 2:43
 
المغرب 5:07
 
العشاء 6:25

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 4:49 ص
 
الظهر 11:43
 
العصر 2:47
 
المغرب 5:09 م
 
العشاء 6:29 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 4:39
 
الظهر 11:35 م
 
العصر 2:39 م
 
المغرب 02: 5 م
 
العشاء 6:21 م
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 4:30 ص
 
الظهر 11:27
 
العصر 2:34 م
 
المغرب 4:58 م
 
العشاء 6:14 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 4:34 ص
 
الظهر 11:33 ص
 
العصر 2:43 م
 
المغرب 5:08 م
 
العشاء 6:22
 
 

ثانيًا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
 

مكة

 
الفجر 5:04 ص
 
الظهر 12:05 م
 
العصر 3:19 م
 
المغرب 5:46 م
 
العشاء 6:57 م
 
 

المدينة المنورة

الفجر 5:06 ص
 
الظهر 12:05 م
 
العصر 3:16 م
 
المغرب 5:44 م
 
العشاء 6:55 م
 
 
 

الرياض

 
الفجر 4:38 ص
 
الظهر 11:37 ص
 
العصر 2:48 م
 
المغرب 5:15 م 
 
العشاء 6:27 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

الفجر 4:28
 
الظهر 11:24 م
 
العصر 2:29 م
 
المغرب 4:54
 
العشاء 6:10 م
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

الفجر 5:07 ص
 
الظهر 12:06 م
 
العصر 3:18 م
 
المغرب 5:41 م
 
العشاء 6:56 م
 

 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

الفجر 5:18 ص
 
الظهر 12:11 م
 
العصر 3:10 م
 
المغرب 5:34 م 
 
العشاء 6:55
 

مواقيت الصلاة بالكويت

الفجر 4:36 ص
 
الظهر 11:32 ص
 
العصر 2:37 م
 
المغرب 5:00 م
 
العشاء 6:19 م
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة