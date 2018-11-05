من هو زناتى ستايل بطل اليوم الثانى من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ؟

محمود سعد الدين

من بين الأسماء الهامة التى خطفت الأضواء فى اليوم الثانى من منتدى شباب العالم هو الدكتور حسين زناتى، صاحب واحدة من أهم طرق التدريس الجديدة فى المدارس اليابانية والتى لاقت انتشارا واسعا لدرجة أن حملت هذه الطريقة اسمه واصبحت " زناتى ستايل ".

حسين زناتى وقع عليه الاختيار كواحد من المتحدثين فى جلسة كيف نبنى قادة المستقبل، وهى الجلسة المخصصة لعرض النماذج الإيجابية داخل مصر وخارجها، وعندما جلس على المنصة ظن البعض انه صينى لأنه قريب جدا فى الشبه من الصينين، حتى انه داعب الحاضرين فى القاعة وقال لهم :"أنا شكلى صينى بس أنا صعيدى ومولود فى المنيا وجدودى هنا بس أنا عايش من 20 سنة فى الصين "

فى هذه الجلسة، عرض حسين زناتى تجربته الجديدة فى طرق التدريس والتعليم فى اليابان وكيف أنه نقل هذه الطريقة إلى مدارس المنيا وبدأ فى عملية تبادل الزيارات بين مدارس المنيا والمدارس اليابانية، وكيف تطورت مدارس المنيا بشكل كبير بعد تنفيذ تجربته فى التعليم والتدريس هناك .

الحقيقة أن حسين زناتى حصل على لقب بطل اليوم الثانى، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أثنى عليه ثناء شديد وقال له :" مش بعاتبك ..عتابى علينا إحنا إننا مقدرناش نركز إعلاميا على تجربتك الرائدة فى التدريس.. لأننا محتاجين مبادرات كبيرة بالشكل ده فى مجتمعنا اللى عدد السكان فيه كتير"

الظهور الأول لحسين زناتى فى وسائل الإعلام كان فى برنامج مصر تستطيع الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق، وخلال الحلقة التى جرى تسجيلها فى أحد المدارس اليابانية، قدم حسين زناتى تجربته الجديدة فى التعليم وكيف تم تطبيقها على عشرات المدارس.