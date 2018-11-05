مميش: عبور 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 44 سفينة، بحمولة 2.7 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركيةMONACO MAERSK،بحمولة 221 ألف طن، قادمة من ألمانيا، ومتجهة إلى سنغافورا .

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و 500 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الليبيرية MSC ISTANBOLبحمولة 181 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى مالطا.