ممثل أمير الكويت: منتدى شباب العالم منصة حوارية لطرح قضايا الرأى العام الدولى

الكويت (أ ش أ)

أكد ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبرى، نجاح فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، من خلال اعتماده كمنصة حوارية تهتم بطرح مجمل القضايا التى تشغل الرأى العام الدولى، وتستهدف تبادل الآراء بين مختلف الحضارات والثقافات، والتأكيد على المبادئ السامية للسلم العالمى وقبول الآخر والعيش المشترك.

وأضاف الجبرى- فى بيان صحفى عقب عودته إلى الكويت والوفد المرافق له، بعد مشاركته فى افتتاح المنتدى- أن المشاركة فى فعاليات النسخة الثانية من منتدى (شباب العالم)، تعكس الحرص على دعم الطاقات الشبابية وتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات، معربا عن بالغ اعتزازه وفخره بتمثيل أمير الكويت فى فعاليات المنتدى.

وأضاف قائلا " تشرفت بنقل تحيات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، إلى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، وإلى الشعب المصرى، مع التمنيات بدوام التقدم والازدهار".

كما شدد على أن مشاركة الكويت فى المنتدى، جاءت انطلاقا من حرصها العميق على تلبية دعوة الرئيس السيسى، وللتأكيد على عمق الروابط الأخوية التى تجمع البلدين.

وكان ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبرى، قد صرح قبيل سفره للمشاركة فى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن من شأن المنتدى- الذى يضم حوالى 5000 شاب وشابة من أكثر من 140 دولة- توحيد الكلمة حول التسامح بين الأديان، ونبذ الغلو والتطرف.