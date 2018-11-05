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مقتل 13 من قوات الأمن فى هجوم لطالبان بشرق أفغانستان

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:02 ص
مقتل 13 من قوات الأمن فى هجوم لطالبان بشرق أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسؤول أفغانى مقتل 13 على الأقل من أفراد الجيش والشرطة فى هجوم لحركة "طالبان" استهدف نقطة تفتيش أمنية بإقليم غازنى شرقى البلاد.

ونقلت شبكة "أيه بى سى" الأمريكية عن عارف نورى المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله " أن الهجوم وقع صباح اليوم الاثنين، واستهدف نقطة تفتيش مشتركة بين الجيش والشرطة فى منطقة خوجيانى، وأسفر عن مقتل 7 جنود و6 من أفراد الشرطة، إلى جانب أصابة 4 جنود بجروح".

وأضاف نورى أن القتال- الذى استمر 3 ساعات- أسفر أيضا عن مقتل 6 متمردين وإصابة 10 آخرين.. وأوضح أنه تم إقامة نقطة التفتيش المشتركة قبل يومين لقطع طريق الإمدادات أمام حركة طالبان، فيما تسبب الهجوم فى تدمير نقطة التفتيش بالكامل.

من جانبه، أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان مسؤولية الحركة عن الهجوم، فى بيان أرسله إلى وسائل الإعلام.

 


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