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مطران الكنيسة الأرثوذكسية بفرنسا يطالب بتكثيف دعاية مسار العائلة المقدسة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:55 م
مطران الكنيسة الأرثوذكسية بفرنسا يطالب بتكثيف دعاية مسار العائلة المقدسة الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا
كتب محمد مجدى السيسى- تصوير سامى وهيب
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قال الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا، إن مسار العائلة المقدسة هو أحد البرامج السياحية التي يجب الترويج لها عالميا، مطالبا بتكثيف الدعاية من قبل الدولة المصرية ووزارة السياحة، حتي يستطيع المسار الوصول لكل مواطن فرنسي.

فيما قال نادر جرجس منسق زيارات مسار العائلة المقدسة في لقاء بعدد من الصحفيين اليوم علي هامش أول زيارة لوفد فرنسي لمسار العائلةالمقدسة، إن المرحلة الأولي للمسار تتكون من 8 مواقع لم يتم تطويرها سياحيا حتي الآن، وهو ما يعرقل وصول أعداد كبيرة من السياح حاليا فضلاعن ضعف الدعاية للمسار عالميا.

وأكد أن مصر تتطلع لجذب  نحو 2 مليون سائح لزيارة المسار سنويا خلال السنوات المقبلة شريطة تطوير المسار، مضيفا أن الدولة تعتبر مسارالعائلة المقدسة أحد المشروعات القومية ، مشيرا إلى أن عدد المرشدين السياحيين الذين تم تدريبهم علي مواقع المسار يبلغ نحو 100 مرشد سياحي حتي الآن.

 

الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (1)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (2)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (3)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (4)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (5)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (6)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (7)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (8)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (9)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (10)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (11)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (12)
 
الأنبا اتانسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا (13)
 

 

 


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