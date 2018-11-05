"مصر للطيران" تبدأ تنفيذ مشروع التطوير وإعادة الهيكلة الشهر الجارى

كتب هانى عثمان

أعلن المهندس أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مشروع التطوير وإعادة الهيكلة يهدف إلى رفع كفاءة الشركة وتحسين أدائها، وزيادة الربحية ونمو الحصة السوقية مع رفع قدرتها التنافسية واستمرارها فى التقدم، لتحتل الشركة مركزا متقدما بين شركات الطيران العالمية، دون التنازل عن ريادتها ومكانتها.

وأشاررئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تم الاتفاق مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة فى تطوير وإعادة هيكلة الشركات والكيانات الاقتصادية العامة على مستوى العالم، وذلك لتقديم الحلول الاستشارية والدعم الفني والإدارى بالتعاون مع فريق عمل من مصر للطيران لتنفيذ هذه الاستراتيجية والتي ستبدأ الشهر الجاري على مرحلتين.

وأوضح المهندس أحمد عادل، أن المرحلة الأولى هي الإعداد والدراسة لإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، يليها مرحلة التنفيذ للوصول إلى الهدف المرجو من مشروع التطوير وإعادة الهيكلة، مؤكدا أن مشروع التطوير وإعادة الهيكلة يهدف إلى الارتقاء بمستوى الشركة والعاملين بها دون المساس بأى من حقوقهم.