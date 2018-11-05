video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"مصر للطيران" تبدأ تنفيذ مشروع التطوير وإعادة الهيكلة الشهر الجارى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:57 م
"مصر للطيران" تبدأ تنفيذ مشروع التطوير وإعادة الهيكلة الشهر الجارى الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق
أعلن المهندس أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مشروع التطوير وإعادة الهيكلة يهدف إلى رفع كفاءة الشركة وتحسين أدائها، وزيادة الربحية ونمو الحصة السوقية مع رفع قدرتها التنافسية واستمرارها فى التقدم، لتحتل الشركة مركزا متقدما بين شركات الطيران العالمية، دون التنازل عن ريادتها ومكانتها.
 
وأشاررئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تم الاتفاق مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة فى تطوير وإعادة هيكلة الشركات والكيانات الاقتصادية العامة على مستوى العالم، وذلك لتقديم الحلول الاستشارية والدعم الفني والإدارى بالتعاون مع فريق عمل من مصر للطيران لتنفيذ هذه الاستراتيجية والتي ستبدأ الشهر الجاري على مرحلتين.
 
وأوضح المهندس أحمد عادل، أن المرحلة الأولى هي الإعداد والدراسة لإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، يليها مرحلة التنفيذ للوصول إلى الهدف المرجو من مشروع التطوير وإعادة الهيكلة، مؤكدا أن مشروع التطوير وإعادة الهيكلة يهدف إلى الارتقاء بمستوى الشركة والعاملين بها دون المساس بأى من حقوقهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأخر 8 رحلات دولية عن مواعيد إقلاعها بمطار القاهرة

مصر للطيران

تطوير مصر للطيران

احمد عادل

اخبار المطار




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة