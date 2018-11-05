video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر تفوز بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات عن قارة أفريقيا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:20 م
مصر تفوز بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات عن قارة أفريقيا عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق

 فازت مصر بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات  ، عن قارة أفريقيا للفترة من 2019 حتى 2022 وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد في الانتخابات التي جرت خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات ، الذى عقد بمدينة دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر بمشاركة أكتر من 2500 مشارك من متخذى القرار.

ومن خلال هذا المنصب تشارك مصر بفاعلية في مراجعة الأنشطة والخطط التشغيلية للقطاعات المختلفة بالاتحاد الدولي للاتصالات ،  والأمانة العامة وإصدار قرارات بشأنها خلال الأربعة أعوام التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، بالإضافة إلى متابعة تشكيل فرق العمل المختلفة التابعة للمجلس وإدارتها.

كما فاز المرشح المصري السيد عزوز ،  نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات كممثل عن القارة الأفريقية، حيث تختص هذه اللجنة بالموافقة على القواعد الإجرائية التي يستخدمها مكتب الاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام لوائح الراديو وتسجيل تخصيصات التردد المقدمة من الدول الأعضاء.

جدير بالذكرأن مصر كانت قد شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عمرو طلعت ،  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات بدبي على مدار يومين (30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر)؛ حيث عقد  الوزير،  عدد من اللقاءات مع وزراء وكبار المسئولين المشاركين في أعمال المؤتمر لمناقشة أهم التطورات على ساحة الاتصالات الدولية، وبحث فرص تعزيز التعاون المشترك، ودعم ترشيح مصر في الانتخابات التي تم إجرائها على مقعد عضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا، ودعم المرشح المصري لعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد؛ وذلك في إطار السعي نحو تعزيز مكانة مصر وريادتها الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكرأن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات يعد هو اللقاء الرسمي للهيئة العليا للاتحاد الدولي للاتصالات، ويعقد كل أربع سنوات، حيث تقرر خلاله الدول الأعضاء الدور المستقبلي للمنظمة العالمية في مجال الاتصالات حول العالم، ودورها في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجهاتها على الصعيد العالمي، ووضع السياسات العامة للاتحاد؛ واعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية خلال الأربع سنوات القادمة ،  كما يتم خلال المؤتمر انتخاب فريق الإدارة العليا للمنظمة (الأمين العام ونائب الأمين العام ومديري مكاتب قطاعات الاتحاد) والدول الأعضاء في المجلس وأعضاء لجنة لوائح الراديو.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تفوز بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات عن قارة أفريقيا

عمرو طلعت

وزير الاتصالات

اخبار الاقتصاد

الاتصالات




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة