مصر ترحب بعزم السعودية المضى قدما فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان

جنيف (أ ش أ)

أعرب السفير علاء يوسف سفير مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف عن ترحيب مصر بالتطورات التى شهدها ملف حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية وتعاونها الإيجابى مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وكذلك عزم المملكة على المضى قدما فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى كلمة أمام الدورة الحادية والثلاثين للفريق المعنى بالاستعراض الدورى الشامل ضمن آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذى استعرض اليوم الاثنين، سجل المملكة العربية السعودية فى حقوق الإنسان.

وأثنى سفير مصر على اعتماد المملكة لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تشمل جميع المبادىء والأسس التى تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فضلا عن إنشاء مراكز خاصة بمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب ومكافحة الفساد وكذلك التعاون الفعال مع المؤسسات الوطنية والعالمية فى هذا المجال.

وأشار السفير علاء يوسف إلى ترحيب وفد مصر أيضا بالتطورات الإيجابية التى شهدها ملف المرأة بالمملكة وضمان تمتعها بكامل حقوقها إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا وزيادة نسبة مشاركتها فى الحياة العامة.

ودعا وفد مصر فى الكلمة التى ألقاها السفير علاء يوسف، المملكة العربية السعودية إلى بناء مؤشرات إحصائية تمكن من قياس التقدم فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكشف التحديات ومواضع القصور فى المنظومة التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها، كما دعا إلى كفالة انسجام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع المعايير الدولية وخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التى تعد المملكة العربية السعودية طرفا فيها.