مسؤول عسكرى كويتى: نتسلم أولى دفعات طائرات (يوروفايتر) فى 2020

الكويت /أ ش أ/

أعلن آمر القوة الجوية فى الجيش الكويتى اللواء الركن طيار عدنان الفضلى، أن الجيش الكويتى سيتسلم الدفعة الأولى من طائرات (يوروفايتر) المقاتلة أوروبية الصنع، فى الربع الأخير من عام 2020.

وأوضح الفضلى - فى تصريح للصحفيين، الأحد على هامش احتفال السفارة الإيطالية بعيد القوات المسلحة - أن إجمالى عدد الطائرات التى سيتسلمها الجيش الكويتي، يبلغ 28 طائرة، مضيفًا أن وفدا من الجيش الكويتي، زار مواقع التصنيع واطلع على مراحل الإنتاج فى مختلف الدول الأوروبية التى تصنع مثل هذا النوع من الطائرات.

وحول العلاقات الثنائية مع إيطاليا، أشار إلى أن التعاون العسكرى بين البلدين يدخل ضمن العلاقات الثابتة والمتجذرة بينهما، لافتًا إلى موقف إيطاليا المشرف والمناصر للحق الكويتى إبان الغزو العراقى عام 1990.

وأضاف أن هناك عقودًا عسكرية مع إيطاليا، بالإضافة إلى التنسيق فى مجال التدريب؛ حيث يوجد طلبة عسكريين من الكويت يتدربون كطيارين، وفى القوات البحرية، نظرا لتميز الجانب الإيطالى فى هذا المجال.

وعن جاهزية القوة الجوية الكويتية، أكد اللواء الفضلى أن القوة على أتم الاستعداد والجاهزية لكل طارئ، وحماية الأجواء الكويتية من أى أخطار محتملة، لافتًا إلى مشاركة الكويت فى المناورات التى أجريت مؤخرًا فى سلطنة عمان كمراقب؛ وذلك للتكامل الدفاعى فى منطقة الخليج، وكذلك المناورات التى تجرى فى محافظة الإسكندرية بمصر.