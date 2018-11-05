مدير بمتحف الفنون بالنمسا يلتقط صورا تذكارية مع طلاب فنون جميلة الزمالك

كتبت منى فهمى

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان محاضرة عن عمارة القاهرة الخديوية، ألقاها الدكتور Johannes Wieninger مدير القسم الأسيوى بمتحف الفنون التطبيقية بالنمسا، بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة مؤخرًا، وتم خلال المحاضرة عرض أرشيف أعمال المعمارى "شمورانز"، الذى صمم العديد من المبانى خلال فترة حكم الخديوى إسماعيل.



عدد من طلاب وطالبات فنون جميلة الزمالك خلال المحاضرة

واستعرض الدكتور Johannes Wieninger مدير القسم الأسيوى بمتحف الفنون التطبيقية بالنمسا، عدد من الصور لنقوش فى مساجد القاهرة الخديوية، وصور لأوانى وأعمال فنية جميلة بالقاهرة الخديوية، وأجرى مدير القسم الأسيوى بمتحف الفنون التطبيقية بالنمسا مناقشة مفتوحة، وتفاعل معه الطلبة والطالبات، وقدموا له خالص الشكر، وأكدوا استفادتهم من المحاضرة، وفى نهاية اللقاء حرص مدير القسم الأسيوى بمتحف الفنون التطبيقية بالنمسا على التقاط صور تذكارية مع طلاب "فنون جميلة الزمالك".



نقوش فى القاهرة الخديوية

من جانبه، قال الدكتور محمد مجدى أبو النور، رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، اليوم الاثنين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المعمارى المتميز يستوحى الجمال من الأعمال الفنية فى الماضى لتطبيقه فى الحاضر والمستقبل، ببصمة جديدة و مختلفة، والمعمارى فنان، بمعنى أنه يوجد علاقة مهمة بين المعمار والفن، لذلك نتعلم من الماضى قاعدة للعمل والبناء فى المستقبل.



رئيس قسم العمارة بفنون جميلة الزمالك ومدير القسم الأسيوى بمتحف الفنون التطبيقية بالنمسا والدكتورة دعاء شحاتة

أضاف رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك أن المعمارى يطلع على الفنون فى الماضى ليعرف كيفية اتخاذ القرار، وبناء إدراك مرئى بعين ناقدة، وكل طالب يقوم بتكوين وجهة نظر مختلفة خاصة به، بعد الاطلاع على الفنون المتنوعة، لذلك نؤكد دائما على أهمية التعرض والإطلاع على الخبرات السابقة، وعين المعمارى مثل الجمل، تخزن للاستفادة من المخزون البصرى وقت الحاجة، ويجب أن يتميز المعمارى بالقدرة على الملاحظة، هذه الميزة تجعل المعمارى مختلف أى أحد آخر، فيجب على المعمارى الاهتمام بالعلم والفن فى نفس الوقت، والعمارة فن يُظهر مدى رقى وتقدم الإنسان والمجتمعات العمرانية.



مسجد فى القاهرة الخديوية

جدير بالذكر أنه تم تنظيم المحاضرة برعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هنو، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مجدى أبو النور، رئيس قسم العمارة بالكلية، ونظمت المحاضرة الدكتورة دعاء شحاتة الأستاذ المساعد بقسم العمارة، وسيتم تنظيم محاضرات علمية أخرى لطلاب الكلية، والمهتمين بعمارة القاهرة الخديوية، فى إطار التعاون العلمى مع المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة.



رئيس قسم العمارة بالكلية ومدير القسم الأسيوى بمتحف الفنون التطبيقية بالنمسا والدكتورة دعاء شحاتة وعدد من الطلاب والطالبات

يذكر أيضا أن المهندس المعمارى النمساوى فرانز شمورانز جون كان متميزاً فى مجال الهندسة المعمارية، وفنون الديكور بالأسلوب الشرقى خلال القرن الـتاسع عشر، فى الإمبراطورية النمساوية المجرية، حيث لعب دورًا رئيسيًا فى تشكيل صورة إيجابية للشرق فى فيينا وبقية بلدان الإمبراطورية النمساوية المجرية.



مسجد فى القاهرة الخديوية



الدكتور محمد مجدى أبو النور والدكتورة دعاء شحاتة وعدد من الطلاب والطالبات