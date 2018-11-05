محافظ كفر الشيخ: توصيل الغاز الطبيعى لـ98 ألف عميل و9 مصانع و142مخبزاً

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مع المهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفر الشيخ، موقف تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى محافظة كفرالشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، انه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 ألف و16عميل، و9 مصانع و142مخبز بلدي وأفرنجي بمراكز كفر الشيخ وهي: " كفر الشيخ، دسوق، قلين، بيلا، فوه، بلطيم، برج البرلس "، بناءً على التقرير الشهري لموقف مشروع الغاز الطبيعي على مستوى محافظة كفر الشيخ، حيث بلغ عدد العملاء المحولين بمدينة كفر الشيخ 47382 عميلا، العملاء التجاريين 247، المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي٢، المخابز البلدي التي تعمل بالغاز الطبيعي 60، المخابز الأفرنجي التي تعمل بالغاز الطبيعي 21.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،وفي مدينة دسوق، بلغ العملاء المحولين 33664 عميلا، العملاء التجاريين205عميلا، المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي 7، المخابز البلدي التي تعمل بالغاز الطبيعي 44، المخابز الأفرنجي التي تعمل بالغاز الطبيعي ،وفي مدينة قلين، بلغ العملاء المحولين 13139، جارى تدفيع الغاز بقرية منية قلين، وجاري تنفيذ أعمال تركيبات الغاز بمنازل العملاء بقرية منية قلين، وجارى تحويل 545 عميل بقرية منية قلين.

وقال محافظ كفر الشيخ ، كما بلغ عدد العملاء المحولين بفوه 2340 عميلا، وجاري استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء، ومد الشبكات الأرضية بالمدينة ،وفي مدينة بيلا وقرية الجرايدة، بلغ العملاء المحولين بقرية الجرايدة 51 عميلا، وجاري تنفيذ الشبكات الأرضية بالقطاع رقم (3) بالمدينة، وجاري استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء ومد الشبكات الأرضية بقرية الجرايدة ،وفي مدينة البرلس، بلغ عدد المحولين 401 عميلا وجاري استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء ومد الشبكات الأرضية بالقطاع الأول بالمدينة ،,وفي مدينة بلطيم، جاري تنفيذ الغاز الرئيسي المغذي للمدينة علي طريق رافد الدولي الساحلي، وجاري تنفيذ الشبكات الأرضية بالقطاع الأول بالمدينة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، انه سيكون هناك تسهيلات في توصيل الغاز للمنازل طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسداد المبالغ المستحقة على المشتركين من خلال أقساط قيمتها 30 جنيه شهرياً، وبدون فوائد.

وأضاف " المحافظ " انه تم بحث خطة المشروعات الجارية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكداً على زيادة معدلات التنفيذ وزيادة الوصلات المنزلية، ومد الخطوط الرئيسية الجديدة بالمناطق التي لم يتم تنفيذ خدمة توصيل الغاز الطبيعي بها، مكلفاً بعمل تقرير شهري، لإرساله الى الجهات المعنية.