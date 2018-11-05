محافظ شمال سيناء: تكلفة مشروعات الخطة الاستثمارية مليار و 830 مليون جنيه

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، مطالبا مجالس المدن ومديريات الخدمات والوزارات والجهات المركزية سرعة تنفيذها قبل 30 يونيه المقبل.

وأوضح بيان للمحافظة أن ذلك جاء فى جلسة للمجلس التنفيذى لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية المنفذة حاليًا فى شتى القطاعات والمبالغ المخصصة لمديريات الخدمات والإدارات المركزية بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، سعيد عرادة مساعد المحافظة لقطاع رفح والشيخ زويد، جازى سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمتابعة، رؤساء مجالس المدن، ومديرى المديريات والإدارات المركزية.. إلى ضرورة التركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين ودعم مجالات التنمية.

وطالب المحافظ رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات والإدارات المركزية بأهمية استكمال المشروعات القائمة للانتهاء منها قبل البدء فى مشروعات جديدة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لدى كل مسئول رؤية استراتيجية فى تحديد المشروعات وفقًا لاحتياجات المواطنين وترتيب الأولويات لتوفير الخدمات اللازمة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتيسير كافة الإجراءات لصالح تنفيذ المشروعات لخدمة المواطنين فى مختلف مراكز وتجمعات المحافظة، وأن يتم الإسراع فى حل أية مشكلات يعانى منها المواطنون فى أى مكان داخل المحافظة، مشيرا إلى تفويض اللواء هشام الخولى نائب المحافظ فى التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير تنفيذ المشروعات والاسراع فيها وحل المشاكل التى قد تواجه الجهات المنفذة.

وقرر المحافظ عقد اجتماع شهرى لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة ونسب التنفيذ.. مع طرح المشاكل والمعوقات حتى يمكن ايجاد حل لها وجارى الاستمرار فى تنفيذ ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالى أكثر من مليار و830 مليون جنيه منها مشروعات ممولة من الوزارات والجهات المركزية بمبلغ مليار و624 مليون و463 ألف جنيه، ومشروعات ممولة من الخطة الاستثمارية من وزارة التنمية المحلية بمبلغ 205 ملايين و575 ألف جنيه، مشيرا إلى أنها موزعة على مختلف القطاعات الخدمية فى المحافظة منها 57 مليون و298 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 60 مليون و800 ألف جنيه لانشاء ورصف الطرق، 31 مليون و448 ألف جنيه لتحسين البيئة، 34 مليون و658 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، و21 مليون و371 ألف جنيه لقطاع الأمن والإطفاء والمرور.

من جانبه استعرض محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمتابعة مشروعات الخطة ومخصصاتها منها مشروعات وزارة الموارد المائية والرى بتكلفة 182 مليون و150 ألف جنيه، مشروعات وزارة النقل بتكلفة 100 مليون جنيه، مشروعات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة 652 مليون و174 ألف جنيه، مشروعات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكلفة 83 مليون و669 ألف جنيه، مشروعات وزارة التعليم العالى بتكلفة 163 مليون جنيه، مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكلفة مليونين و950 ألف جنيه، مشروعات الأزهر الشريف بتكلفة 32 مليون و10 آلاف جنيه، مشروعات وزارة الصحة والسكان بتكلفة 55 مليون جنيه، مشروعات وزارة الأوقاف بتكلفة 5 ملايين و710 آلاف جنيه، مشروعات وزارة الثقافة بتكلفة 9 ملايين و500 ألف جنيه، مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى بتكلفة مليون و855 ألف جنيها، مشروعات وزارة الشباب والرياضة بتكلفة مليونين و200 ألف جنيه، مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه، مشروعات وزارة الطيران المدنى بتكلفة 5 ملايين جنيه، مشروعات وزارة القوى العاملة بتكلفة 80 ألف جنيه، مشروعات وزارة الآثار والتراث بتكلفة 7 ملايين و290 ألف جنيه، مشروعات وزارة السياحة بتكلفة 800 ألف جنيها، مشروعات وزارة الداخلية بتكلفة 150 مليون جنيه، مشروعات وزارة التنمية المحلية بتكلفة 205 ملايين و575 ألف جنيه، ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء بتكلفة 5 ملايين جنيه.

كما تم توزيع مبالغ الخطة على الديوان العام ومجالس المدن التابعة لها حيث خص ديوان عام المحافظة مبلغ 59 مليون و460 ألف جنيه.. منها 7 ملايين و817 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 5 ملايين و367 ألف جنيه لانشاء ورصف الطرق، 10 ملايين و15 ألف جنيه لتحسين البيئة، 15 مليون جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، و21 مليون و371 ألف جنيه لقطاع الأمن والاطفاء والمرور.

وخص مجلس مدينة العريش 39 مليون و183 ألف جنيه منها 8 ملايين و683 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 20 مليون جنيه لانشاء ورصف الطرق، 4 ملايين جنيه لتحسين البيئة، و6 ملايين و500 جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

وخص مجلس مدينة بئر العبد 32 مليون جنيه منها 7ملايين جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 15 مليون و367 ألف جنيه لانشاء ورصف الطرق، 8 ملايين و278 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومليون واحد و355 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

وخص مجلس مدينة نخل 24 مليون و822 ألف جنيه منها 7 ملايين و275 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 10 ملايين و1000 جنيه لانشاء ورصف الطرق، مليونين و246 ألف جنيه لتحسين البيئة، و5 ملايين و300 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.