محافظ دمياط: البدء فى أعمال تطوير سوق الباعة الجائلين بفارسكور

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط البدء في أعمال تطوير سوق الباعة الجائلين بمدينة فارسكور و ذلك وفقا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضحت المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الطرح والترسية و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بازالة واخلاء الموقع المخصص تمهيدا للبدء فى أعمال التطوير

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان المحافظة تنفذ خطة لمواجهة العشوائيات و إقامة أسواق حضارية من خلال وضع الخطط اللازمة لتطويرها عمرانيا وإمدادها بالمرافق الأساسية.