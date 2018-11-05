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محافظ دمياط: البدء فى أعمال تطوير سوق الباعة الجائلين بفارسكور

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:26 ص
محافظ دمياط: البدء فى أعمال تطوير سوق الباعة الجائلين بفارسكور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط البدء في أعمال تطوير سوق الباعة الجائلين بمدينة فارسكور و ذلك وفقا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية.
 
وأوضحت المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الطرح والترسية و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بازالة واخلاء الموقع المخصص تمهيدا للبدء فى أعمال التطوير
 
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان المحافظة تنفذ خطة لمواجهة العشوائيات و إقامة أسواق حضارية من خلال وضع الخطط اللازمة لتطويرها  عمرانيا وإمدادها بالمرافق الأساسية.
 
 
 
 

 


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