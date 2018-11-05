محافظ المنيا يقيل رئيس قرية الروضة بملوى بسبب عقار مخالف وسوء الخدمات

أقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ملوى ، وذلك لسوء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتردى اوضاع النظافة على مستوى القرية بالإضافة الى تدنى نسب تنفيذ قرارات الازالة الصادرة للتعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمركز ملوى يرافقه العميد فادى وديع رئيس المركز ودكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين وايفيت إسحاق مدير مديرية الطرق ، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد قرية الروضة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حالة النظافة العامة ولاحظ المحافظ خلال الجولة قيام احد المواطنين ببناء عقار مخالف مكون من طابقين ( بدون ترخيص) أمام مبنى الوحدة المحلية دون اتخاذ اية إجراءات رادعة حيال المخالف.

كلف المحافظ محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة باختيار رئيساً للوحدة المحلية للروضة ذو كفاءة ومن ذوى الخبرات للقيام بالمهام المكلف بها على اكمل وجه بما يضمن تقديم خدمة تليق بمواطني القرية.