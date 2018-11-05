محافظ المنوفية يفتتح معرض الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية بشبين الكوم

المنوفية _ محمد فتحى

افتتح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية معرض الأسر المنتجة للجمعيات الأهلية والتي نظمته مديرية التضامن الإجتماعي بقاعة الإستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم، بحضور أماني النادري وكيل وزارة التضامن الإجتماعي و سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من الرائدات الريفيات والسيدات المشاركات في المعرض.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلي أن المديرية تهتم بتوفير فرص عمل للحد من إنتشار البطالة من خلال المشروعات التنموية التي تهدف إلي رفع مستوي المعيشة للأسر الأولي بالرعاية عن طريق التدريب والتمويل والتسويق ، مؤكدة علي أن المديرية تقوم بتدريب السيدات والرئدات الريفيات لإكسابهم مهارة التصنيع مع تمويلهم بقروض صغيرة ومتناهية الصغر بشروط ميسرة ، بالإضافة إلي تسويق منتجاتهم عن طريق المعارض التي تقام في المناسبات والمؤتمرات.

وعلي هامش الإفتتاح تفقد محافظ المنوفية منتجات المعرض، حيث شارك في المعرض جمعية الأسر المنتجة بعرض منتجات من السجاد اليدوي والصدف والخزف والملابس ومنتجات المناحل والأثاث ومفروشات ، كما شمل المعرض منتجات إكسسوارات ومشغولات يدوية ( جلدية ، زجاجية ، بلاستيكية ) لجمعية الرحمة لرعاية الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والجمعية العامة لرعاية الفئات الخاصة والمعاقين وأيضاً منتجات النوادي النسائية ومشاريع تدريب وتنمية المرأة الريفية.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بجودة منتجات المعرض وأسعاره ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف اليدوية والتي تشتهر بها بعض قري المحافظة من صناعات الصدف والخزف ، وضرورة خلق أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وإتاحة فرص عمل للشباب.