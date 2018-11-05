محافظ القليوبية: 372 عملية جراحية لمستشفى التأمين الصحى ببنها خلال شهر أكتوبر

القليوبية - إبراهيم سالم

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة اليوم، لمستشفى التأمين الصحى ببنها، تفقد خلالها قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الغسيل الكلوى، حيث يوجد 18 جهاز غسيل كلوى، وتفقد أيضا قسم الأشعة وبنك الدم وغرفة المراقبة بالكاميرات وغرفة رعاية القلب، بالإضافة إلى مفرمة النفايات الخطرة التى تعمل بتقنية فرم النفايات وتحويلها من خطرة إلى آمنة.

كما تفقد المحافظ، غرف العمليات المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتفقد أيضا قسم التعقيم وقسم عمليات النساء والولادة، وقسم المناظير والعناية المركزة، واختتم الجولة بتفقد قسم الحضانات والأطفال المبسترين وحديثى الولادة، كما راجع بنفسه كشف العمليات الجراحية التى أجريت بالمستشفى خلال شهر أكتوبر 2018، والتى بلغ عددها 372 عملية جراحية فى تخصصات العظام والجراحة والنساء والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية.

وجدير بالذكر أن المستشفى تشتمل على 25 سرير للعناية المركزة، و8 غرف عمليات و12 حضانة أطفال و 300 سرير على مستوى جميع الأقسام بالمستشفى.

واستمع المحافظ، إلى شكاوى المرضى واطمأن على حالتهم الصحية وأمر بضرورة توفير كل ما يلزم المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية وأصدر توجيهاته لجميع العاملين بالمستشفى بالعمل على راحتهم وتلبية مطالبهم فورا.



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحى