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محافظ القليوبية: استقبلنا مليون و499 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:29 ص
محافظ القليوبية: استقبلنا مليون و499 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على أن نقاط التمركز بالمحافظة، الخاصة باستقبال المواطنين للكشف على فيروس سى، والتى يبلغ عددها 256 نقطة تمركز إلى جانب المستشفيات التى استقبلت خلال الفترة من 1-10-2018 حتى أمس الأحد 4 نوفمبر الجارى، مليون و498 ألفا و708 مواطنا، لتأتى المحافظة فى المقدمة بين المحافظات المشاركة بالمرحلة الأولى بمبادرة الرئيس، من إجمالى مستهدف 2 مليون و904 آلاف مواطن.

وأضاف عبد الحليم، فى تصريحات خاصة للـ "اليوم السابع"، أن مركز ومدينة شبرا الخيمة جاءت فى المقدمة بإجمالى 308771 مواطنا، كأكثر مدن المحافظة إقبالا بالمبادرة منذ بدء الحملة حتى الآن، لتأتى مدينة بنها فى المركز الثانى بإجمالى 223038 مواطنا.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يتم أيضا إجراء تحاليل على الأمراض غير السارية وهى السمنة والضغط والسكر، وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملة بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة، لافتا إلى أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفورى المبدئى لفيروس سى، بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج. 

كما يصرف العلاج اللازم للمصابين من خلال 4 منافذ رئيسية، وهى مستشفيات حميات "بنها، وطوخ، وقليوب، شبرا الخيمة.

 

 


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