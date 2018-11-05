محافظ القاهرة: لن نتهاون فى ملاحقة الفاسدين

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بأنه لن يتهاون فى ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وتطهير أجهزة الأحياء والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة، من خلال فرض نظم للمتابعة والمراقبة والتدقيق على كل الأعمال المرتبطة بخدمة المواطنين والتنسيق مع الأجهزة الرقابية للتحقق من أى شكوى ضد أى موظف محاولاً استغلال وظيفته والتربح منها.

جاء ذلك عقب قيام الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع المحافظة بضبط مهندس تنظيم وموظفة إسكان بحى المعادى أثناء تلقيهما رشوة نظير إنهاء أعمال مخالفة لأحد رجال الأعمال بالحى والتغاضى عن مخالفات بعقار خاص به.

وأضاف المحافظ أنه لا تهاون فى محاربة الفساد والقضاء على جذوره داخل منظومة أجهزة محافظة القاهرة، وأنه سيتم التعامل بكل حزم وتفعيل القانون ضد كل من يسيء استخدام سلطاته لتحقيق مصالح شخصية.

وثمن المحافظ جهود هيئة الرقابة الإدارية في متابعة وملاحقة الفاسدين والمرتشين بما يؤكد ان مصر عازمة على قطع رؤوس الفساد والرشوة والتصدى له بكل قوة وبما يحقق النهوض والتقدم للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، موجهاَ باستمرار التنسيق الايجابى مع مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة لرصد المخالفات غير القانونية ومحاسبة الفاسدين والقبض على المرتشين مهما كانت صفتهم أومواقعهم.