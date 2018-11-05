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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:41 م
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محافظة القاهرة: منع وضع الحواجز الحديدة بأماكن انتظار للسيارات

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:41 م
محافظة القاهرة: منع وضع الحواجز الحديدة بأماكن انتظار للسيارات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قاد العميد محسن صلاح الدين  نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، حملة مكبرة بمشاركة أجهزة حي الزيتون وشرطة المرافق علي شارع نصوح بحي الزيتون قام خلالها بفرض الانضباط ورفع الإشغالات، والزام المحلات بالأماكن المخصصة لهم كذلك رفع الاعمدة الحديدية والبلدورات التى يستخدمها البعض لانتظار سيارتهم وإعادة فتح الشارع أمام المواطنين والذين عانوا كثيرا من احتلال الباعة الجائلين مما يؤدى إلى صعوبة المرور فى الشارع.
 
وأكد العميد محسن صلاح الدين، بأن الحملة قامت بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بضرورة إعادة الانضباط إلى شوارع القاهرة وتفعيل القانون بمنتهى الحدية والحزم على المخالفين، مشيرا بأن هناك حملات مسائية وصباحية على كل أحياء المنطقة الشمالية بالتنسيق مع اللواء هشام أبو النصر مدير غدارة شرطة المرافق بالقاهرة بهدف إعادة المظهر الحضاري واللائق لشوارع العاصمة مع اتخاذ  كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وفي السياق ترأس اللواء شاكر يونس  رئيس حي الشرابية، حملة مشتركة من أجهزة الحي وشرطة المرافق للمرور علي القاهرة وغلق 15 مقهي في نطاق الحي تعمل بدون تراخيص بمناطق شرق السكة الحديد بمساكن ايديال وشارع الاتحاد وجمال عبد الناصر أرض الشركة .
 
 

 


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