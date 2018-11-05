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محافظة القاهرة: استمرار هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها للروبيكى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:00 ص
محافظة القاهرة: استمرار هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها للروبيكى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد زين العابدين، رئيس حى مصر القديمة، أن أعمال هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون مستمرة على قدم وساق، حيث تم استلام مدبغة ياسر أبو العينين بشارع تل العيون، وبدأ العمل فى هدمها، وذلك فى إطار مشروع هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى .

وأضاف رئيس حى مصر القديمة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم نقل عدد كبير من المدابغ، مشيرًا إلى أن الحى بدأ بهدم المدابغ الكبيرة التى يملكها كبار التجار حتى لا يشعر أصحاب المدابغ الصغير بالقلق أو اقتصار الهدم على فئة معينة.

وأشار زين العابدين إلى أن المنطقة ستشهد طفرة وتطوير شامل بما فى ذلك العقارات الأخرى.


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