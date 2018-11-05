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محافظة القاهرة: إشارات مرور جديدة أمام جامعة الأزهر لحماية الطلاب من الحوادث

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:30 م
محافظة القاهرة: إشارات مرور جديدة أمام جامعة الأزهر لحماية الطلاب من الحوادث إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه جارى العمل على إنشاء كوبرى للمشاه أمام جامعة الأزهر للحد من الحوادث، وحماية طلبة الجامعة، مشيرا إلى أنه تفقد المكان لبحث ذلك.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة ل اليوم السابع، أنه سيم عمل إشارات مرور امام بوابة المخيم الدائم للجامعة لمرور الطلبة وجارى تخطيط الشوارع لإنشاء الإشارات، كما تم معاينة الشوارع المحيطة بالاتفاق مع الجامعة.
 
وأشار ثابر إلى أن انشاء الاشارات سيكون بشكل مؤقت لحين إنشاء كوبرى المشاه، للحفاظ على أرواح الطلبة وحمايتهم من الحوادث.
 
 
 
 

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جامعة الازهر

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