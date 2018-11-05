مايا مرسى تشيد ببرامج وزارة التضامن فى دعم المرأه المصرية بمنتدى الشباب

أشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى تمكين النساء فى مصر وتوفير الدعم اللازم لهن، وذلك خلال جلسة "تقليص الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل" بمنتدى شباب العالم.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن هناك 2 مليون سيدة حصلن على دعم نقدى يصل إلى 20 مليار جنيه فى السنوات الثلاثة الأخيرة من خلال برنامج تكافل وكرامة وبرامج المساعدات الضمانية، وأشادت مايا مرسى بمشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات يدعم قدرة المرأة على العمل والانطلاق لسوق العمل وإيجاد مكان مناسب لاستضافة صغارها، وشهدت الجلسة حضور السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.