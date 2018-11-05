video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مارجريت عازر: "الإخوان" تعمل على ضرب العنصر القبطى لمزيد من الاحتقان بالشارع

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:30 ص
مارجريت عازر: "الإخوان" تعمل على ضرب العنصر القبطى لمزيد من الاحتقان بالشارع النائبه مارجريت عازر
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجماعة الإرهابية تعمل على استهداف الأقباط بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة كعقاب لمساندتهم لثورة 30 يونيو، معتبرة أن الجماعة الإرهابية استهدفت ضرب الأقباط بعد ثقتهم فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشاركة بقوة فى الحياة السياسية بالوقت الحالى.

ولفتت وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الكتلة القبطية كانت كتلة صماء غير حريصة على المشاركة بالحياة السياسية، ولكن مع ثورة 30 يونيو انطلقت ونحجت فى التمثيل البرلمانى والمؤسسى، وكان لها صوت فى مختلف المجالات، مؤكدة أن فترة حكم الجماعة كانت أبشع فتره عاصرها الأقباط ولم يكونوا آمنين على حياتهم وأكثر من قبطى رغب فى الهجرة لنسبه تصل لـ15 % .

وشددت على أن الجماعة كانت تتعامل بمفهوم  الدولة السلطوية لا تتعامل بالشريعة الإسلامية ، وكانت لهم أفكار بعيدة عن الإسلام وهو ما خلق حالة رعب لدى الأقباط، مؤكدة أن الجماعة تعمل على ضرب العنصر المسيحى لمزيد من الاحتقان فى الشارع ولإثارته.

وأضافت أن الجماعة الإرهابية تدرس الخريطة المصرية بشكل محترف وتعرف ما هى نقاط الضعف التى يمكن أن تقسم الشارع، لإحداث فتنة طائفية، لكن وطنية الأقباط ومدى إدراكهم للإرهاب تجعلهم يدركون أنهم يستهدفون ذلك لضرب قلب الوطن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا فرنسيس يعرب عن ألمه للاعتداء على حافلة أقباط فى مصر

قيادى إخوانى سابق: الجماعة شكلت ميلشيات بعد 30 يونيو لاستهداف الأقباط

إخوان الشيطان يقتلون الأقباط ويمشون فى جنازاتهم.. الإرهابية تطلق الرصاص على شركاء الوطن ثم تحرض ضد مصر عبر إعلام تركيا وقطر.. فتى خيرت الشاطر: دماؤهم ستظل تجرى أنهارا.. وإخوان منشقون: يستهدفون إشعال فتنة طائفية

البرلمان

السيسى

الاقباط

الاخوان

اضطهاد




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة