ليبيا تفرض حظر التجوال فى مدينة صبراته

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أعلنت الغرفة الأمنية، التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، حظر تجوال بمدينة صبراتة لحين استتباب الأمن.

وأضافت الغرفة، في بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد، عن حظر التجول يبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لليبيا وحتى الساعة السادسة صباحا.

وشهدت المدينة اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق، وكتائب مسلحة طُردت قبل عام من المدينة.

من جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم على المدينة، محذرة من أي تصعيد محتمل، ولافتة إلى أن الهجوم على منشآت المدنية وتعريض المدنيين للخطر جميعها أعمال يجرمها القانون الإنساني الدولي.