لاجارد: الصين تبنى جسرا إلى المستقبل برعاية التعاون الدولى فى التجارة

رسالة شنغهاى - رباب فتحى

قالت مدير صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، إنها زارت جسر فى مدينة شنغهاى وذكرها ذلك بثلاثة جسور تقوم على بنائهم الصين.

وأضافت فى كلمتها فى افتتاح معرض الصين الدولى إن أول جسر بنته الصين كان قبل 40 عاما مع العالم بتحويل نفسها خلال التجارة والعمل الجاد والتعلم من الآخرين لتساعد بذلك ليس فقط نفسها وإنما العالم أجمع من خلال تعزيز الانتاجية ، موضحة أنه برغم ذلك لا يزال هناك الكثير مما يمكن عمله لتعزيز الإصلاح فى السوق الداخلى فى الصين.

والجسر الثانى كان بناء جسر للرفاهية من خلال تبنى رؤية مختلفة للاقتصاد قائمة على زيادة الإنفاق بالمقارنة بالتركيز على الصادرات. قائلة إن المعرض فرصة ليس فقط للصين وإنما لجميع المشاركين

أما الثالث فهو جسر إلى المستقبل من خلال رعاية التعاون الدولى فى التجارة ، وأدعو إلى حل الخلافات التجارية حيث أن التجارة لديها القدرة على تعزيز الابتكار والسلام بين الدول والأمم.