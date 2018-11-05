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كيف نبنى قادة المستقبل؟.. وزيرا التعليم يجيبان بجلسة منتدى الشباب

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:13 م
كيف نبنى قادة المستقبل؟.. وزيرا التعليم يجيبان بجلسة منتدى الشباب طارق شوقى
كتبت ــ ريهام عبد الله
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"كيف نبنى قادة المستقبل؟"، عنوان لأحد الجلسات فى فعاليات اليوم الثالث، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من دول حول العالم.

وضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة العديد من الرموز الشبابية ووزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى، ونشرت صفحات منتدى شباب العالم على مواقع التواصل المختلفة كلمات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال جلسة اليوم.

ومن جانبه أكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن التعليم أمر أساسى فى بناء القيادات، قائلا "التعليم أمر أساسى فى بناء القيادة، إنها ليست مجرد سمة وراثية".

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

 

ومن جهته قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، "لقد كان تطوير التعليم فى مصر حلما والآن أصبح حقيقة".

طارق شوقى
طارق شوقى

 


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