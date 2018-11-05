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كبرى الصحف الصينية تخصص صفحاتها الأولى لمعرض الصين للواردات ..صور

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:57 ص
كبرى الصحف الصينية تخصص صفحاتها الأولى لمعرض الصين للواردات ..صور الرئيس الصينى ومصطفى مدبولى
رسالة شنغهاى – رباب فتحى
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رباب-فتحى
 

خصصت كبرى الصحف الصينية الصادرة، اليوم الإثنين، صفحاتها الأولى لإلقاء الضوء على معرض الصين الدولى للواردات، والذى افتتحه الرئيس الصينى شى جين بينج صباح اليوم بحضور رؤساء حكومات مثل، مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى.

المعرض فى صدارة اهتمام االصحف الصينية
المعرض فى صدارة اهتمام االصحف الصينية

 

وتحت عنوان "شي: معرض الواردات ينتمى إلى العالم أجمع"، نقلت صحيفة "تشاينا ديلى" فى تقرير أرفقته بصورة للرئيس وزوجته، وهما يستقبلان المسئولين كلمة الرئيس التى دعا فيها دول العالم إلى تطبيق مناهج أكثر انفتاحية فيما يتعلق بالاقتصاد.

صحف الصين تبرز افتتاح المعرض
صحف الصين تبرز افتتاح المعرض

 

كما خصصت الصحيفة ذاتها ملحق بعددها الورقى لتأثير المعرض على حركة الاستثمار والأعمال.

اهتمام كبير بالمعرض
اهتمام كبير بالمعرض

وكذلك، اهتمت الصحف الصادرة باللغة الصينية بتغطية فعاليات المعرض الذى يشارك فيه ما يقرب من 3600 شركة من 170 دولة حول العالم.


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