قوات الاحتلال تصيب 10 فلسطينيين خلال مسيرات بحرية على شاطئ بحر بيت لاهيا

كتب محمد جمال

أصيب 10 مواطنين بينهم أربعة بالرصاص الحى، جراء قمع قوات الاحتلال المتظاهرين المشاركين فى المسير البحرى الخامس عشر على شاطئ بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

وانطلقت سفن كسر الحصار من ميناء غزة باتجاه شاطئ بحر "زيكيم" شمالا، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار على القوارب المشاركة فى المسير البحري، الموازى لمسيرات العودة وكسر الحصار كل جمعة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المشاركين فى الحرك البحرى شمال قطاع غزة.

من جانبها أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وتمسكها بها كأداة كفاحية على طريق تحقيق اهدافها وتحقيق كامل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها حق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين فى العودة إلى ديارهم التى شردوا منها.

وقالت الهيئة فى بيان وصل "معا" نسخة منه: "لن تتوقف مسيرات العودة وكسر الحصار إلا بعد تحقيق أهدافها".

من جانبها قالت هيئة الحراك الوطنى انه يجب أن يلمس المواطن تحسن فى كافة مناحى حياته فى قطاع غزة.