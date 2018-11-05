video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وتجري "56" عملية جراحية

قافلة الأزهر الطبية إلى أسوان تفحص "3000" مواطن

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:57 م
قافلة الأزهر الطبية إلى أسوان تفحص "3000" مواطن قافلة الأزهر الطبية إلى أسوان
كتب لؤى على
إضافة تعليق
واصلت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى مدينة السباعية بأسوان، اليوم الاثنين، عملها لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجرتها "56" عملية، إضافة لتوقيع الكشف الطبي على "3000" شخص.
 
وتنوعت العمليات الجراحية التي أجرتها القافلة ، ما بين جراحة عامة وأنف وأذن وعظام ونساء ورمد، إضافة إلى عمليات تجرى لأول مرة بمستشفى السباعية في تخصصات النساء والتوليد والأنف والأذن والجراحة العامة، وتقوم القافلة، التي يستمر عملها حتى الأربعاء المقبل، بصرف الأدوية للمرضى بالمجان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة. 
 
وتضم القافلة 22 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في تخصصات العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء والمخ والأعصاب والتخدير.
 
ويأتي إرسال هذه القافلة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، والذي يُعَدّ مُكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.
 
قافلة الأزهر الطبية إلى أسوان تفحص "3000" شخص وتجري "56" عملية جراحية
قافلة الأزهر الطبية إلى أسوان تفحص "3000" شخص وتجري "56" عملية جراحية
قافلة الأزهر الطبية إلى أسوان تفحص "3000" شخص وتجري "56" عملية جراحية
قافلة الأزهر الطبية إلى أسوان تفحص "3000" شخص وتجري "56" عملية جراحية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكشف على 1207 حالة بقافلة طبية بقرية "شلقان" فى شبين القناطر

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

قافلة طبية

اسوان




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة