فيديو.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمى للتوعية بأمواج تسونامى

كتب محمد عبد العظيم

تحيى منظمة الأمم المتحدة، اليوم العالمى للتوعية بأمواج تسونامى 2018 من أجل رفع مستوى الوعى بأمواج التسونامى وتبادل الطرق المبتكرة للتقليل من المخاطر، وفى ديسمبر 2015 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 نوفمبر اليوم العالمى للتوعية بأمواج تسونامى، وفيما يلى أبرز 6 معلومات عن أمواج تسونامى واليوم العالمى للتوعية بها.

1- فى السنوات الـ 100 الماضية، أدى حدوث 58 كارثة للتسونامى إلى وفاة أكثر من 260 ألف شخص، أو ما معدله 4600 شخص لكل كارثة، وهذا يتجاوز المخاطر الطبيعية الأخرى.

2- أدى التسونامى فى المحيط الهندى فى ديسمبر 2004 إلى أكبر عدد من الوفيات فى تلك الفترة وتسبب ما يقدر بـ 227 ألف حالة وفاة فى 14 بلدا، حيث كانت إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند الأكثر تضررا.

3- تسونامى عبارة عن سلسلة من الموجات الضخمة التي أنشأتها اضطرابات تحت الماء ولها عادة علاقة مع الزلازل التى تحدث فى الأسفل أو بالقرب من المحيط، ويمكن أن تتسبب ثوران البراكين والانهيارات الأرضية الغواصة، وتساقط الصخور الساحلية أيضا فى تولد تسونامى.

4- يعتبر اليوم العالمى للتوعية بأمواج التسونامى من بنات أفكار اليابان، التى لديها تجربة مريرة تتكرر على مر السنين، وخبرات كبيرة متراكمة فى مجالات مثل الإنذار المبكر بأمواج تسونامى، والعمل العام وإعادة البناء بشكل أفضل بعد وقوع الكارثة للحد من التأثيرات المستقبلية.

5- أمواج تسونامى الناجمة عن الاصطدامات من خارج الأرض مثل الكويكبات، والنيازك هو أمر نادر الحدوث للغاية، وعلى الرغم من عدم تسجيل تسونامى نتيجة نيزك أو كويكب فى التاريخ الحديث، يدرك العلماء أنه فى حالة اصطدام الأجرام السماوية هذه بالمحيط، فأنها ستتسبب فى نزوح كميات كبيرة من الماء مما لا شك فيه وبالتالى تتسبب فى كارثة تسونامى.

6- منذ ديسمبر 2015، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد 5 نوفمبر كيوم عالمى للتوعية بأمواج تسونامى.

7- تتألف كلمة "تسونامى" من الكلمات اليابانية "تسو" (بمعنى الميناء) و "نامي" (بمعنى موجة) ، وتسونامى هو عبارة عن سلسلة من الموجات الضخمة التى أنشأتها اضطرابات تحت الماء ولها عادة علاقة مع الزلازل التى تحدث فى الأسفل أو بالقرب من المحيط.







