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فى 9 معلومات.. تعرف على أحدث وحدة للسمعيات تم افتتاحها بالأقصر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:25 ص
فى 9 معلومات.. تعرف على أحدث وحدة للسمعيات تم افتتاحها بالأقصر وحده السمعيات بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر خلال الأيام الماضيةـ إفتتاح وحدة للسمعيات بجنوب الصعيد، وذلك بحضور اللواء دكتور عماد أبو العزائم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والتي تخدم كافة أهالي الأقصر لخدمة وعلاج أطفالهم.
 
وفيما يلي يرصد "اليوم السابع"، تفاصيل تلك الوحدة وخدمتها لأهالي المحافظة خلال الفترة المقبلة:-
 
1.    وحدة سمعيات الأقصر تعتبر أحدث وحدة للسمعيات بجنوب الصعيد
 
2.    تعتبر وحدة السمعيات أحد ثمار عام 2018 الذى اعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسى عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة.
 
3.    تم إنشاء الوحدة الجديدة للسمعيات داخل مستشفى الأقصر العام
 
4.    شارك فى افتتاح وتشغيل الوحدة الجديد الدكتور مصطفى يوسف أستاذ السمعيات بجامعة سوهاج
 
5.    تم إنشاء الوحدة بالتعاون بين محافظة الأقصر ومديرية الصحة وإتحاد معاقي الأقصر
 
6.    أقيمت وحدة السمعيات بتبرع من إحدى سيدات الأعمال بالقاهرة
 
7.    تحتوى الوحدة على أحدث أجهزة في العالم للكشف المبكر عن إعاقات السمع
 
8.    يقوم الجهاز بتشخيص أمراض الأذن الوسطي والعصب السمعي وضغط الأذن
 
9.    يساهم الجهاز في دعم أهالي الاقصر الذين كانوا يتكبدوا مشقة السفر الي أسيوط لعلاج أطفالهم

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