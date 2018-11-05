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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:40 م
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فرنسا تمنح جامبيا مساعدات مالية قدرها 30 مليون يورو بهدف دعم الاستقرار بها

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:04 م
فرنسا تمنح جامبيا مساعدات مالية قدرها 30 مليون يورو بهدف دعم الاستقرار بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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أعلنت فرنسا، اليوم الإثنين، منحها 30 مليون يورو مساعدات مالية إلى جامبيا، فى ظل جهود دعم عملية الانتقال الديمقراطى والاستقرار التى تشهدها.

وقال مصدر دبلوماسى فرنسى - على هامش زيارة وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان إلى غامبيا حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - "إن توحيد الاستقرار والديمقراطية فى جامبيا على المحك."

وكان صندوق النقد الدولى قد حذر جامبيا، فى وقت سابق، من أى اقتراض جديد بعدما وصل رصيد الديون بها إلى 130 % من إجمالى الناتج المحلى فى نهاية العام المنصرم.

وتضم منحة المساعدات المالية الفرنسية 5 ملايين يورو دعما للميزانية الحكومية، و20 مليونًا آخرين لمشاريع المياه، و5 ملايين للزراعة.

وأشارت الشبكة إلى أن فرنسا تحت قيادة الرئيس الفرنسى إيماويل ماكرون، تحاول توطيد علاقاتها بالدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.

يذكر أن الرئيس الجامبى الحالى آداما بارو تولى منصبه فى شهر ديسمبر من عام 2016 بعدما فاز على الرئيس السابق للبلاد يحيى جامع، الذى حكم البلاد لمدة 22 عاما.


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جامبيا

منح مساعدات مالية

سياسة

إيمانويل ماكرون




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