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غادة والى: صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر من خلال 93 فرعا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:32 م
غادة والى: صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر من خلال 93 فرعا غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة
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أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي قد بدأ اعتباراً من اليوم في صرف المعاشات المحولة عليه من خلال فروع البنك المختلفة والتي يبلغ عددها 93 فرعاً موزعة على مستوى محافظات الجمهورية. 
 
وأضافت والى فى تصريحات اليوم أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.
 
وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن صرف المعاشات يتم من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، حيث يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات حوالي 533 ألف مستفيد، لافتا إلى أن قيمة المعاشات الحكومية التي يتم صرفها تصل إلى 688 مليون جنيه فى حين أن إجمالى معاشات القوات المسلحة التى يتم صرفها يصل إلى 148 مليون جنيه.
 
 وكانت عملية صرف المعاشات قد بدأت في موعدها منذ الأول من نوفمبر، حيث بلغ إجمالي حالات الصرف حتى مساء اليوم الرابع مليون و145 ألف حالة صرف للمعاش بقيمة إجمالية مليار و463 مليون جنيه. 
 
وسجلت منافذ الصندوقين الحكومي والعام والخاص 412 ألف حالة صرف قيمتها 653 مليون جنيه، كما سجلت منافذ البريد 28 ألف حالة صرف بإجمالى 34 مليون جنيه ومن خلال الصرافات الآلية تم تسجيل 705 ألف حالة صرف بقيمة 776 مليون جنيه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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